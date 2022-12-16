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Госуслуги облюбовали мошенники

  • 16/12/2022, 10:03
Автор:
мошенники на Госуслугах
Новосибирцев предупредили о новых атаках кибермошенников.

На сегодняшний день с помощью портала Госуслуг можно запросить документы, оформить заявление и оплатить услуги ЖКХ. Чем воспользовались аферисты, направляя гражданам сообщения в мессенджеры от имени сервиса.

Схема обмана довольно проста. Злоумышленники охотятся прежде всего на тех граждан, которые оплачивают ЖКУ через Госуслуги. Человек в мессенджере от имени сервиса получает сообщение, что на сайте ведутся технические работы и оплатить коммунальные услуги ему необходимо по резервной ссылке. При этом ему сулят бонус — скидку в 30%, если оплата пройдет до конца дня.

Цель такой схемы – получить код из СМС, подтверждающий ту или иную банковскую операцию, например, перевод денег со счета жертвы.

Когда человек проходит по ссылке, опубликованной в сообщении, то попадет на фишинговую страницу с фальшивой формой оплаты. Далее он вводит данные и нажимает кнопку «Отправить». А через мгновение ему уже звонят мошенники.

— Звонящий представляется сотрудником банка и сообщает, что с карты сейчас проводится подозрительная операция. Чтобы отменить списание, нужно назвать код из СМС. Иначе пользователь останется без денег. Если человек называет код, то мошенники получают возможность совершать несанкционированные банковские операции, — рассказал эксперт Сибирского ГУ Банка Росси Андрей Кутень.

Банк России напоминает, что нельзя называть данные банковской карты, вводить их на подозрительных сайтах и переходить по незнакомым ссылкам.

Если вам звонят и представляются сотрудником какой-либо организации, а потом просят сообщить персональные данные, назвать какой-то код или вообще заводят разговор о деньгах — прервите беседу и лично перезвоните в эту компанию, чтобы проверить поступившую информацию.

Ранее редакция сообщала, что юрист Роскачества посоветовал в целях безопасности закрывать аккаунты в соцсетях.

Фото: pixabay.com — mohamed_hassan

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : оплата ЖКУ кибермошенники Госуслуги


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