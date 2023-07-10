Стать самозанятыми хотят только 20% новосибирцев

Только 20% новосибирцев хотели бы стать самозанятыми. Об этом говорят данные пороса Зарплата.ру.
Отмечается, что из них 24% планируют осуществить задуманное в течение ближайшего года, 53% – в течение двух-трех ближайших лет, а 23% пока еще не думали о точных сроках оформления статуса.
Также мнения разделились и по поводу отношения устройства на работу сотрудника как самозанятого: 40% респондентов выбрали ответ «скорее положительно», 25% – «скорее отрицательно», 35% – относятся нейтрально.
Самозанятость привлекает респондентов по следующим причинам:
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области проверят трудоспособных и официально неработающих граждан.
Фото: pixabay.com, jarmoluk
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