Стать самозанятыми хотят только 20% новосибирцев

Только 20% новосибирцев хотели бы стать самозанятыми. Об этом говорят данные пороса Зарплата.ру.

Отмечается, что из них 24% планируют осуществить задуманное в течение ближайшего года, 53% – в течение двух-трех ближайших лет, а 23% пока еще не думали о точных сроках оформления статуса.

Также мнения разделились и по поводу отношения устройства на работу сотрудника как самозанятого: 40% респондентов выбрали ответ «скорее положительно», 25% – «скорее отрицательно», 35% – относятся нейтрально.

Самозанятость привлекает респондентов по следующим причинам:

работа на себя, независимость от начальства и свобода действий – 53%,

более гибкий, удобный или свободный график работы – 18%,

возможность работать на дому, удаленно и нет необходимости ехать в офис – 12%,

более высокий постоянный или дополнительный доход – 12%

более творческая работа и возможность самореализации – 5%.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области проверят трудоспособных и официально неработающих граждан.