В Бурятии возобновлены поиски туристов из Новосибирска

Утром 7 июля в Бурятии продолжена поисковая операция на реке Снежной. Спасатели Посольского подразделения осматривают береговую линию, левый берег и 12 километров вверх по течению от моста, пытаясь найти пропавших туристов из Новосибирской области, сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России.

Напомним, вечером 6 июля стало известно о пропаже пятерых новосибирцев. Группа туристов из восьми человек проводила сплав по реке Снежной, недалеко от поселка Выдрино. Во время сплава катамараны с людьми перевернулись. лишь троим туристам удалось спастись. Сейчас без вести пропавшими числятся двое девушек и трое мужчин. Местная прокуратура также начала проверку.

Река Снежная — очень популярный маршрут у любителей водного туризма. По ней проходит граница Бурятии и Иркутской области, совсем рядом — озеро Байкал. По Снежной проводят сплавы различных категорий сложности.

Ранее редакция рассказывала, о спасательной операции в Красноярском крае. На катамаране лопнул баллон: красноярские спасатели эвакуировали новосибирских туристов с детьми.