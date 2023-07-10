В Новосибирске пропал подполковник МЧС в отставке Павел Радевич. Об этом сообщает КП-Новосибирск.

С 5 июля 2023 года его местонахождение неизвестно.

В последний раз мужчину видели у Монумента Славы, где он проводил встречу по поводу служебной квартиры. Жилье нужно было освободить после увольнения в течение двух недель.

— Юристы видели его последними. С ними накануне общался бывший начальник части, где работал мой муж. Они передали ему, что Павел подписал с юристами акт приема-передачи ключей и документов. После чего разошлись в разные стороны. Куда пошел после встречи мой муж, неизвестно, — рассказал КП жена пропавшего Оксана.

Исходя из объявления в группе «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области» в ВКонтакте, мужчина был одет в светло-серый джемпер, синие джинсы, черные летние туфли в сеточку. С собой у него был рюкзак болотного цвета.

В группу ЛизаАлерт Новосибирской области за 2022 год поступило 1078 заявок . Из них найдены живыми — 752, найдены погибшими — 54, родные найдены — 78. 1078 — это на 10 обращений меньше, чем в 2021 году. Впервые за 10 лет существования отряда в нашем регионе не отмечен ежегодный рост числа заявок. Отмечается, что за июнь 2023 года поступило 126 заявок, а за май — 101.

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