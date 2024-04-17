Рекламодателям

Поиски родственника блогера Яна Топлеса завершились трагедией в Новосибирске

  • 17/04/2024, 19:36
Автор: Алёна Пятенок
Поиски родственника блогера Яна Топлеса завершились трагедией в Новосибирске
Мужчину нашли погибшим.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» обнаружили мертвое тело, пропавшего в начале февраля 29-летнего Анатолия Евтушенко. Мужчина являлся родственником известного блогера-миллионика Яна Топлеса.

В последний раз Анатолия видели 9 февраля в барбер-шопе, куда он регулярно приходит на стрижку. Там ему стало плохо, сотрудники напоили клиента чаем с конфетами и вызвали скорую помощь. Но мужчина не дождался медиков и ушел. После этого он перестал выходить на связь.

Поисковики-добровольцы несколько месяцев распространяли ориентировки на парня и пытались его обнаружить в местных парках или скверах.

Семья Анатолия даже наняла своего сыщика.

― Мы так и не нашли Толю. Поиски продолжаются уже с частным детективом и знаете, чего мы ждем от весны? Как и вы — когда растает снег, чтобы иметь возможность начать поиски в лесополосе, ― написал блогер Ян Топлес в социальных сетях.

И вот весна пришла, а с ней и трагичные известия.

― По факту безвестного исчезновения 29-летнего жителя Кемеровской области следственными органами возбуждено уголовное дело. В ходе поисковых мероприятий 11 апреля тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти было обнаружено на территории Новосибирского района.  Проводится комплекс следственных действий, направленных  на установление всех обстоятельств произошедшего, ― прокомментировали Infopro54 в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Источник фото: ПСО «Лиза Алерт».

1 716

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Ян Топлес Пропавший завершение поисков


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWwojEmaPZЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWwojEmaU5ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWwocmiikkЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWwocu6zHjЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWwocmiPVzЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWwojEpGAjЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Новосибирцы приняли нормы ГТО у бойцов «Ахмата» в зоне СВО
15/04/24 12:30
Новосибирский авиазавод отправил партию бомбардировщиков на СВО
5/04/24 15:40
Сбор корма для собак на СВО объявили в Новосибирске
4/04/24 18:00

Жилой район Светлый: проживать и трудиться в одном месте

В непосредственной близости от Светлого планируется создание двух производственных кластеров.
Читать далее >>

Новосибирская область практически отказалась от импорта продукции животноводства

При этом регион наращивает экспортные поставки мяса и рыбы.
Читать далее >>

Уровень воды в Обском море может резко повыситься

Из-за затора в районе Спирино.
Читать далее >>

С 15 апреля противопожарный режим вводят в районах Новосибирской области

За минувшую неделю в регионе зарегистрировано уже 9 термоточек.
Читать далее >>

«Пришлось отчитываться за себя и родственников»: Игорь Украинцев рассказал об «экзамене» на пост мэра Новосибирска

16 апреля депутаты горсовета Новосибирска поставят точку в конкурсе на пост главы города.
Читать далее >>

«Давайте поднажмем: для победы в конкурсе по благоустройству Новосибирску не хватает 300 тысяч голосов

«Давайте поднажмем: для победы в конкурсе по благоустройству Новосибирска не хватает голосов
Читать далее >>

Жители села Медведское добились ремонта разбитой большегрузами дороги

Техника ездит на месторождение антрацита, которое начала разрабатывать компания «Богатырь».
Читать далее >>

Конкурсного управляющего «Экологии-Новосибирск» подозревают в ошибках в деле о банкротстве

В ГК «ВИС» готовят обращение в госорганы, чтобы обратить внимание на действия управляющего и представителей профильных ведомств.
Читать далее >>

Академгородку нужен импульс развития

По мнению экспертов, просто «добавить финансирование и решить все проблемы» уже не получится.
Читать далее >>

Мэрия Новосибирска предпочитает обжаловать предписания УФАС в судах

А правительство региона — устранять нарушения.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Игорь Диденко: Рынок упаковки адаптируется к новым трендам

Игорь Диденко: Рынок упаковки адаптируется к новым трендам

Дефицит кадров, смена логистики, активное развитие внутреннего рынка меняют акценты работы промышленных компаний.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Панфёров и Майоров прокомментировали судьбу мигрантов в Новосибирске
17/04/24 20:05
Общество
Поиски родственника блогера Яна Топлеса завершились трагедией в Новосибирске
17/04/24 19:36
Общество
«Придержи коня!»: агрессивный водитель пнул под зад женщину на парковке в Новосибирске
17/04/24 18:35
Происшествия
Совет по инвестициям Новосибирской области поддержал создание новых предприятий
17/04/24 17:23
Бизнес Власть Экономика
Путепровод на Добролюбова отремонтируют в Новосибирске
17/04/24 17:19
Город
Вооруженного мужчину обезвредили клиенты бара в Новосибирске
17/04/24 17:14
Происшествия
Завод по производству кормов за 2 млрд построит нижегородский предприниматель в Новосибирске
17/04/24 17:13
Агропром Бизнес ВЭД Промышленность
Курорт «Манжерок» вошел в Книгу рекордов России
17/04/24 17:07
Бизнес Туризм
Мэрия Новосибирска продлила сроки строительства футбольного манежа
17/04/24 16:22
Бизнес Власть Спорт
Орденоносный «Экран» отметил 70-летие
17/04/24 15:53
Бизнес
Новосибирцы сомневаются, что от запрета на работу мигрантов в такси и торговле будет эффект
17/04/24 15:44
Бизнес Власть Общество
Сертификат на областной семейный капитал получили более 54 тысяч новосибирцев
17/04/24 15:40
Власть Общество
Экс-главе МБУ «Горсвет» Константину Анакину избрана мера пресечения в Новосибирске
17/04/24 15:28
Право&Порядок
«На нас на всех клеймо преступников»: новосибирские мигранты жалуются на дискриминацию после теракта в «Крокусе»
17/04/24 15:22
Общество
Предприниматель из Томска оставил без жилья сотрудников Росгвардии
17/04/24 15:10
Бизнес Недвижимость Право&Порядок
Председатель коллегии адвокатов обокрал офис под Новосибирском
17/04/24 14:28
Общество Право&Порядок
Суд оставил под стражей министра ЖКХ Новосибирской области
17/04/24 14:13
Право&Порядок
Незаконно вывезти в Дубай 1,2 миллиона попытался житель Новосибирска
17/04/24 13:11
Право&Порядок
Очередное заседание суда по делу о взрыве газа на Линейной прошло в Новосибирске
17/04/24 12:36
Право&Порядок
Сибиряки старшего возраста экономят около 100 млн рублей в месяц с помощью бонусов СберСпасибо
17/04/24 11:49
Финансы
Популярное
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Лунный календарь пересадки комнатных растений на апрель 2024
1/04/24 12:50
«100 рублей с человека за каждые сутки»: подписан закон о новом курортном сборе
1/04/24 11:15
С 31 марта россияне смогут получить «шенген»
28/03/24 16:23
С 1 апреля для получения водительских прав нужно предоставлять СНИЛС
28/03/24 12:13
На заводе в Калуге стартовало серийное производство автомобилей Citroen
28/03/24 11:18
Новости компаний
Как сибирякам получить от банка максимальный процент по вкладу
17/04/24 12:17
Прибыль Банка Уралсиб по МСФО за 2023 год составила 8,2 млрд рублей
17/04/24 11:29
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших ипотечных программ
16/04/24 9:00
Банк Уралсиб в Кемерове провел интеллектуальную игру для студентов
15/04/24 10:35
Новосибирские энергетики подвели итоги года и определили лучший филиал
12/04/24 11:59
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными
12/04/24 11:11

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска