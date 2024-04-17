Поиски родственника блогера Яна Топлеса завершились трагедией в Новосибирске

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» обнаружили мертвое тело, пропавшего в начале февраля 29-летнего Анатолия Евтушенко. Мужчина являлся родственником известного блогера-миллионика Яна Топлеса.
В последний раз Анатолия видели 9 февраля в барбер-шопе, куда он регулярно приходит на стрижку. Там ему стало плохо, сотрудники напоили клиента чаем с конфетами и вызвали скорую помощь. Но мужчина не дождался медиков и ушел. После этого он перестал выходить на связь.
Поисковики-добровольцы несколько месяцев распространяли ориентировки на парня и пытались его обнаружить в местных парках или скверах.
Семья Анатолия даже наняла своего сыщика.
― Мы так и не нашли Толю. Поиски продолжаются уже с частным детективом и знаете, чего мы ждем от весны? Как и вы — когда растает снег, чтобы иметь возможность начать поиски в лесополосе, ― написал блогер Ян Топлес в социальных сетях.
И вот весна пришла, а с ней и трагичные известия.
― По факту безвестного исчезновения 29-летнего жителя Кемеровской области следственными органами возбуждено уголовное дело. В ходе поисковых мероприятий 11 апреля тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти было обнаружено на территории Новосибирского района. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, ― прокомментировали Infopro54 в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Источник фото: ПСО «Лиза Алерт».
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