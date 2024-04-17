«Придержи коня!»: агрессивный водитель пнул под зад женщину на парковке в Новосибирске

Конфликт между водителями разного пола произошел на парковке около дома на улице Рассветная в Новосибирске. Мужчина на «Ладе » перегородил проезд сибирячке. А дальше все получилось совсем не по мотивам известной песни «Лада Седан, баклажан».

– Моя жена подъехала к дому, въезд был перегорожен автомобилем, – говорит муж пострадавшей.

Выйдя из машины, женщина пнула по колесу мешающего автомобиля для того, чтобы сработала сигнализация. И тут из ниоткуда нарисовался хозяин отечественного автопрома. Она взмахнула ресницами, он — ногой. Удар пришелся по ягодице. Возмущенная сибирячка после произошедшего еле сдеражла слезы, поторпилась сесть в свою машину и быстрее уехать. Об унизительном инциденте женщина рассказала дома своему мужу. Они тут же достали видео с камер наблюдения и теперь собираются призвать к совести агрессивного мужчину.

– Само собой разумеется, побои сняли, заявление написано. Народ должен знать антигероев своего двора, – написал в паблике АСТ54 супруг пострадавшей.

Сейчас к ситуации уже подключились полицейские, они устанавливают все обстоятельства и пока не готовы более детально комментировать произошедшее.

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