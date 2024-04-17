Панфёров и Майоров прокомментировали судьбу мигрантов в Новосибирске

В Новосибирске после теракта в «Крокус Сити Холле» накалилась межэтническая атмосфера между коренными жителями и приезжими гражданами. Терпевшие много лет беспредел мигрантов сибиряки с усиленной активностью начали настаивать на наведении порядка в регионе. Силовики усилили контроль, выявили много нарушений в миграционной сфере, провели задержания, выдворение и общими силами даже ликвидировали незаконный рынок на улице Хилокской.

Между тем, сами мигранты начали жаловаться на дискриминацию. Они не довольны тем, что сибиряки не хотят ездить с ними в такси и покупать у них продукты на рынке.

― Я нормально отношусь к тому, что сейчас происходит в стране. Думаю, что никакого ужесточения сейчас не происходит, идёт нормальная работа по наведению порядка в миграционной сфере. Если люди, которые приехали к нам в гости, не хотят принимать наши правила, то тогда всё, надо прощаться с ними. Люди же, которые хотят соблюдать правила, хотят ассимилироваться — да ради бога, пусть остаются у нас, — рассказал изданию Nsk.om1.ru глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров.

Он считает, что проблема с дискриминацией так быстро не решится. Это произойдет со временем. А для содействия иностранцы должны сами поменять свое отношение к городу, в который приехали зарабатывать деньги.

А вот вице-спикера Заксобрания Андрея Панфёрова вопрос возникающей дискриминации очень беспокоит. Он считает, что пора проводить пропагандистку работу, чтобы не усугубить ситуацию.

― Это необходимо пресекать на корню. Иначе приведёт к ещё более массивной вспышке недовольства и столкновениям на национальной почве. Этого нельзя допустить, — говорит Панфёров.

По его мнению, миграционная политика сейчас тоже нуждается в переменах и масштабной ревизии. Он считает, что в проникновении нелегалов в нашу страну привела недоработка государственной системы.