«Пойдем в сельпо все?»: эксперты оценили предложение о закрытии Wildberries

В Госдуму внесли предложение о закрытии популярного маркетплейса после скандалов с проверками на складах Wildberries. Силовики выявили большое количество нелегалов, работающих в компании.

―Если руководитель компании находится в списке Forbes, а клиентами являются миллионы людей, то это не дает им право плевать на законы России и покрывать нелегалов, — написал депутат Госдумы Сергей Миронов в своем Телеграм-канале.

Предложение о закрытии Миронов адресовал руководству СК и других силовых ведомств. Он предложил компании Wildberries строить бизнес в другой стране.

В ответ на критику в Wildberries заявили, что соблюдают законы РФ и все сотрудники работают официально.

Возможную угрозу закрытия популярного маркетплейса редакция Infopro54 попросила прокомментировать эксперта в области электронной торговли.

― Давайте начнем с того, что Wildberries не прекратит свою деятельность. Это факт. Во-вторых, это очень крупная компания, лидер рынка, поэтому всегда найдется тот, кто будет осуществлять нападки и в чем-то обвинять. Cеллеров у WB более миллиона. Это люди, которые платят налоги и сама компания платит налоги. Многие селлеры работают также и на других маркетплейсах, у них есть свои магазины. Но пока я не вижу альтернативы Wildberries, у компании своя аудитория, огромная зона охвата, масса пунктов выдачи, и она занимает большую часть рынка. С этого года Ассоциация становится партнером Wildberries, мы готовим дорожную карту, чтобы взаимодействовать. В будущем это приведет к соглашению о сотрудничестве. Мы также оказываем большую поддержку селлерам. Как можно просто убрать эту нишу? Тут генерируется масштабная доля продаж. Пойдем назад в сельпо все? Люди в глубинке получили возможность покупать товар, к которому у них раньше не было доступа вообще. Я считаю, что с WB все будет хорошо, ― говорит президент Ассоциации Представителей Электронной Торговли Сибири Алексей Москаленко.

Эксперт в сфере исследований миграции считает предложение депутатов Госдумы поспешным и необдуманным до конца.

― Согласно законодательству при наличии проблем можно приостановить работу на месяц. Закрытие Wildberries может стать негативным прецедентом, который лишь нанесет ущерб экономике РФ, ― цитирует издание Pravda.Ru слова главы Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслава Поставнина.

Специалист отмечает, что на прочих складских помещениях ситуация с нелегальными мигрантами еще хуже, но всем интересен только конкретный маркетплейс. Его ликвидация лишит работы и граждан РФ, что, несомненно, нарушит их права.