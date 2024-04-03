Дорогу на улице Ватутина затопило водой в Новосибирске

В Новосибирске на одной из улиц затопило проезжую часть.
Читатели Infopro54 сообщают, что происшествие случилось около здания по адресу Ватутина, 31.
― Вода бьет фонтаном, ― рассказала очевидица произошедшего.
На предоставленных кадрах можно увидеть, как небольшой фонтан воды вытекает из-под здания. Вода стекает с тротуара на дорогу из-за этого на проезжей части уже образовался небольшой бассейн.
Что стало причиной небольшого потопа и есть ли пострадавшие неизвестно.
Ранее редакция сообщала о том, что застройщик нашел причину проблем со стояком у жителей Европейского берега.
Источник фото и видео: Анастасия Епифанцева
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