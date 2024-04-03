Новосибирск закупит 150 единиц уборочной техники на 1.2 млрд рублей

За прошлый год муниципальные предприятия Новосибирска приобрели 80 единиц современной техники, которая позволяет более технологично убирать город: подметать, собирать мусор, вывозить его на снегоотвалы. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса — начальник управления автомобильных дорог мэрии Сергей Эпов.
— В этом году мы планируем взять в лизинг 150 единиц техники. На эти цели выделено 1.2 млрд рублей, — добавил Эпов.
До решения суда город планировал закупать 20 – 30 единиц техники в год на протяжении 2023-2025 годов.
Ранее редакция сообщала о том, что содержание дорог в городе передают на аутсорсинг частным подрядчикам.
Фото из телеграм-канала экс-мэра Новосибирска Анатолия Локтя, автор: пресс-служба мэрии Новосибирска
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