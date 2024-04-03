Новосибирск закупит 150 единиц уборочной техники на 1.2 млрд рублей

За прошлый год муниципальные предприятия Новосибирска приобрели 80 единиц современной техники, которая позволяет более технологично убирать город: подметать, собирать мусор, вывозить его на снегоотвалы. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса — начальник управления автомобильных дорог мэрии Сергей Эпов.

— В этом году мы планируем взять в лизинг 150 единиц техники. На эти цели выделено 1.2 млрд рублей, — добавил Эпов.

Напомним, в ноябре 2022 года суд Центрального района Новосибирска, по иску прокурора города, обязал мэрию города приобрести 670 единиц техники для уборки городских улиц. В прокуратуре поясняли, что на тот момент лишь 25% муниципальной техники находилось в нормативном состоянии. По нормативу городу положено более 1,5 тыс единиц техники.

До решения суда город планировал закупать 20 – 30 единиц техники в год на протяжении 2023-2025 годов.

Ранее редакция сообщала о том, что содержание дорог в городе передают на аутсорсинг частным подрядчикам.