Показатель летальности пациентов с COVID-19 в Новосибирской области достиг 3,24%

10 сентября индекс летальности в регионе составляет 3,24%. Это очередное повышение, вновь на 0,06%, сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

— Показатель летальности по области все еще значительно выше, чем окружной и общероссийский, — констатируют в ИЦК.

Таким образом, Новосибирская область, как и неделю назад, продолжает оставаться «антилидером» среди сибирских регионов по показателю летальности. Таким образом, тройка «антилидеров» не изменилась. Второе место у Красноярского края (2,88%). На третьем месте — Омская область (2,37%).

В тройке регионов Сибири с самым низким показателем летальности неизменно лидирует Республика Алтай — 0,33%. На втором месте расположился Кузбасс (0,67%). Замыкает тройку лидеров Республика Тыва (0,95%).

Отмечается, что индекс летальности в СФО за неделю еще увеличился до 1,85%, и остается выше общероссийского.

Худший показатель летальности пациентов среди федеральных округов —демонстрирует Северо-Западный ФО (3,53%)

В России, как и ранее, два региона с полностью отсутствующей летальностью пациентов с COVID-19. Это Ненецкий АО и Сахалинская область.

Самый высокий индекс летальности — в городе Санкт-Петербург (6,70%).

Общероссийский показатель летальности за неделю подрос и составляет 1,75%.

Летальность — показатель, выражающий процентное отношение числа умерших пациентов с COVID-19 к общему числу людей, имевших тот же диагноз «коронавирусная инфекция». Роспотребнадзор называет снижение летальности в числе решающих факторов для снятия ограничений в регионах.

Общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция», в Новосибирской области на 10 сентября — 11 941 человек.

Общее число летальных исходов в регионе по состоянию на 10-е сентября: 387.

Случаев летального исхода зафиксировано за неделю — 20, на 2 больше, чем за прошлый период.

Фото предоставлено ИЦК