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Показатели «Электронного Новосибирска» высосаны из пальца

Александр Горнштейн, начальник департамента связи и информатизации мэрии Новосибирска — об удорожании «железочек», работе на уровне Кулибиных и перекройке плановых закупок:
  • 13/09/2022, 10:03

электронный Новосибирск Сегодня речь даже не об исполнении программы «Электронный Новосибирск». Речь идет о катастрофической ситуации с точки зрения того, сколько мы еще простоим. Вопрос даже не в увеличении финансирования в два-три раза, потому что цены на текущее оборудование увеличились не в два-три, а в пять-шесть раз. То, что раньше покупали за 44,5 млн рублей какую-нибудь «железочку», сейчас она стоит в районе 25 млн. Вот такие реалии, к сожалению, сейчас есть.

Что касается специалистов, то их становится меньше. Я знаю, что есть акцепты на работу у ключевых специалистов департамента, и мы лишимся основного костяка департамента. Потому что везде зарплату предлагают 200, а то и 500 тысяч в связи с тем, что была большая миграция людей.

Я сейчас в шоке пребываю, пытаюсь оценить, как нам выходить из этой ситуации реально плачевной и реально критической. У нас оборудование для «Электронного Новосибирска» второй месяц без запчастей, без поставок, без технической поддержки. Все, что мы делаем делаем своими руками на уровне Кулибиных. Но долго это не протянется в связи со сроком жизни оборудования.

Возвращаясь к программе «Электронного Новосибирска», может быть, выскажу непопулярное мнение. Я не уверен, что в текущих реалиях в ближайшие пять-семь лет вообще вопрос по муниципальной программе «Развитие управления» можно вести. Сейчас вопрос в том, чтобы все, что создано, устояло. Соглашусь, с контрольно-счетной палатой, что многие наши показатели высосаны из пальца. У нас функция очень простая: мы на 80% обслуживаем то, что есть, на 20% создаем что-то новое. Как можно планировать, когда, например, обращаются руководители, когда им надо? К примеру, департамент культуры периодически обращается с просьбой что-то создать, департамент инноваций. Но это же единичные случаи, один-два запроса в год. Я, собственно, поэтому не хожу, не прошу дополнительных денег. А смысл? Просить надо на развитие. А инициировать это со своей стороны, пытаться заставлять этим пользоваться… На примере Новосибирска: на две созданные системы мы одну закрываем. Пытаться всех заставлять вести эти системы мне не хочется, если честно.

Считаю, что в сегодняшний момент, в сегодняшних условиях говорить о муниципальной программе «Электронный Новосибирск» с какими-то целевыми показателями совершенно бессмысленно. Рынок настолько меняется. Стоимость изменилась в пять раз. Я сейчас полностью буду перекраивать все свои плановые закупки на следующий год. О каких целевых показателях можно говорить, если мы говорим о том, чтобы у меня завтра вообще не остановилось все?

Подготовлено на основании выступления на заседании комиссии горсовета Новосибирска по контролю за деятельностью органов местного самоуправления.

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Электронный Новосибирск санкции бюджет


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