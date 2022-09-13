Клиентам Банка «Левобережный» доступны платежи в индийских рупиях

Для совершения платежей в адрес индийских партнеров клиенту не нужно открывать дополнительный счет в валюте. Достаточно открыть рублевый счет или использовать действующий. В назначении платежа нужно указать само назначение и полные реквизиты индийского получателя: банк бенефициара, IFSC Code, счет в рупиях, наименование компании.

Специалисты Банка «Левобережный» отправят платеж в рублях в банк-корреспондент для конвертации в рупии и продавец получит зачисление на свой счет в индийском банке. Платежи проводятся по курсу, который фиксируется на сайте банка-корреспондента, его всегда можно уточнить.

Индийская сторона традиционно отдает предпочтение национальной валюте. Помимо этого, расчеты в рупиях удобны и безопасны. Они проходят без использования корсчетов в иностранных банках, что позволяет избежать комплаенс-запросов.

Подробную информацию о новом сервисе вы можете получить по телефону 8-800-3333-555, у персонального валютного контролера и в офисах Банка «Левобережный». На сайте можно оставить заявку на консультацию и ознакомиться с другими услугами для участников ВЭД.

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