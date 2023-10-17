Суд оправдал бизнесмена под Новосибирском, на участке которого вор лишился ноги

Тогучинский районный суд оправдал бизнесмена Михаила Сайферта, которого пытались обвинить в серьезной травме вора, забравшегося на его участок. Первый вердикт не устроил прокурора, и он обжаловал решение Фемиды. Во второй раз справедливость снова оказалась на стороне предпринимателя. Подробности этой истории узнал журналист Infopro54.

Из потерпевшего в обвиняемые

ЧП, которое полностью перевернуло представление 38-летнего Михаила Сайферта о законе и его интерпретации, произошло в июле 2021 года.

― Мне позвонили из Тогучина и сказали, что на моем участке на улице Линейной, где я собирался строить базу для пиломатериала, произошла трагедия. Якобы там бабушку плитой придавило насмерть. Я из Новосибирска сразу же поехал на место, ― вспоминает Михаил.

Уже на месте выяснилось, что под плитой вовсе не бабушка, а молодой воришка, известный всем полицейским города. Он жив, но нога застряла под бетонной арматурой. Спасатели извлекли конечность пострадавшего и передали медикам скорой помощи. В больнице с жуликом нянчиться не стали, отрезали ступню и пообещали инвалидность.

Казалось бы, что воришка уже наказал сам себя. Но дело приобрело совсем другой оборот.

― Все это случилось как раз после взрыва АГЗС на Гусинобродском шоссе. И службы, которые выезжали на место, почему-то доложили, что происшествие в Тогучине случилось на автозаправке. Да, это, действительно, была автозаправка, но лет 20 тому назад. По факту это были обычные руины от советского старого здания. Смешно, что слово в докладе про АЗС стало фатальным. Все максимально загорелись желанием наказать владельца земли, где давным-давно была автозаправочная станция. Действия вора уже вообще никого не интересовали, ― рассказал Infopro54 оправданный предприниматель.

История, как охотник за металлом пробрался на частную территорию, потом изо всех сил стучал по опоре, на которой держался потолок, а затем по своей же глупости лишился ноги, не впечатляла правоохранительные органы. Жулик признался, что целью его визита была кража. Но возбуждать сто пятидесятое дело на одного и того же вора людям в погонах было скучно. Заявление Михаила по факту кражи так и осталось без ответа. Зато он сам вдруг стал обвиняемым.

«Что вы пристали к Михаилу?»

Следствие пришло к выводу, что бизнесмен виноват в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Уголовное дело передали в суд.

Жулик, лишившийся стопы, стал потерпевшим.

― Что вы пристали к Михаилу? Я сам во всем виноват! ― возмущался на заседаниях воришка.

Судья сдержанно улыбался в медицинскую маску, понимая абсурдность ситуации, а прокурор настаивал на обвинении и приговоре.

В итоге обвиняемому предложили закончить дело судебным штрафом в мировом суде. Но Михаил понимал, что это однозначная судимость и удар по репутации. Адвокат настаивал идти до конца.

― В итоге суд меня оправдал, но прокурор обжаловал приговор. Дело снова вернули на дополнительное расследование. Все началось сначала, ― вспоминает хождения по мукам коммерсант.

«Я не знаю, сколько стоят мои страдания»

В итоге два года обвиняемый оплачивал услуги новосибирского адвоката, сам был вынужден постоянно ездить в Тогучин в ущерб делам по бизнесу.

― Я все это время плохо спал, переживал. Какая-то черная полоса просто была во всех направлениях. Это сейчас кажется, что вся эта ситуация полное недоразумение. А тогда я бесконечно ходил на допросы, заседания. Меня даже обязали снести остатки этого здания бывшей заправки. Это тоже расходы, ― рассказывает Infopro54 Михаил Сайферт.

И вот 17 октября, Тогучинский суд снова выносит решение. И опять оправдательное. Прокуратура в итоге отказалась от своих обвинений в связи с отсутствием состава преступления. Бизнесмен, наконец, выдохнул.

Сейчас вместе с адвокатом Михаил оценивает сумму, в которую может уложиться весь причиненный ему ущерб: финансовый и моральный.

― Я не знаю, сколько стоят мои страдания. Изначально, я пока просто рад, что все это закончилось, ― говорит оправданный сибиряк.

Кстати, воришка, уже снова прописался в колонии. Попался на кражах. Государство сделало ему протез, он оформил пенсию по инвалидности и даже пообещал исправиться.