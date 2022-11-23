10 новосибирских компаний могут стать индустриальными партнерами фонда «Сколково»

— Сегодня у нас 105 индустриальных партнеров, которые расположены в разных регионах России. Новосибирских среди них пока нет, но мы сейчас плотно работаем с 10 местными компаниями, планирующими получить этот статус. Находимся на этапе проработки дорожной карты, подбора необходимых сервисов, — сообщил в ходе пресс-подхода директор по партнерам фонда «Сколково», департамента регионального развития Олег Макаров. — Пока ни одно соглашение не подписано, но надеемся, что в ближайшее время такие документы будут подготовлены.

О каких компаниях идет речь, спикер говорить отказался, но отметил, что 3 из них являются энергосервисными, 2 относятся к крупным производствам. Макаров особо подчеркнул, что статус индустриального партнера «Сколково» не означает, что компании придется уходить из региона.

— С 2021 года крупные компании могут размещать свои исследовательские центры на площадках региональных операторов «Сколково», не перевозя ничего в Москву, то есть получают экстерриториальный статус, — говорит он. — При этом они получают льготы на свои НИОКР-подразделения, которые оформлены как исследовательские центры, находятся в том же регионе, где компании ведут основную деятельность.

В то же время Макаров отметил, что среди действующих индустриальных партнеров фонда есть компании из других регионов России, которые имеют интерес к Новосибирску как к рынку сбыта и хотят здесь локализовать свои RND-подразделения.

— Сейчас у нас в проработке находится компания, которая хочет разместить свой исследовательский партнерский центр на площадке новосибирского регионального оператора фонда «Сколково». Это вполне распространённая практика. У крупной компании могут быть несколько бэк-офисов, фронт-офисов и RND-подразделений, — говорит эксперт. — Так что эта программа фонда позволяет привлечь в регион новые компании.

— Например, медицинская компания заинтересована во внедрении искусственного интеллекта и машинного зрения в свои производственные процессы, чтобы оптимизировать издержки и повысить эффективность процессов, — поясняет он.

Представитель «Сколково» уточнил, что для включения в список индустриальных партнеров стороны должны представлять интерес друг для друга. Например, крупная компания может сделать запрос на технологическое новшество или поставлять задачи для стартапов, которых курирует фонд, создать совместные предприятие с партнерами фонда, разместить на его площадке исследовательский центр, подключиться к финансированию корпоративных программ фонда и т.д.

Сотрудничество с фондом может длиться несколько лет, пока партнеры заинтересованы друг в друге.

По данным заместителя губернатора Новосибирской области Ирины Мануйловой, на сегодняшний день в области 100 компаний являются резидентами регоператора фонда «Сколково» — «Новосибирского областного фонда поддержки науки и инновационной деятельности». 18 проектов связаны с биомедициной, 30 — с IT, 27 — с энерготехом, 25 — с промтехом. С 2023 года область увеличивает объем финансирования инновационных и высокотехнологичных стартапов с 70 до 150 млн рублей. На каждый проект предусматриваются 3-5 млн поддержки, столько же должен вложить сам инвестор, причем не менее 25% ресурсов должны быть направлены на НИОКР. Программа действует в течение 2 лет.

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