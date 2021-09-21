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Покупки и кредитование онлайн — самый удобный способ получать желаемое

  • 21/09/2021, 15:25
Сейчас в сети можно проводить финансовые операции любого типа - этому способствуют онлайн-магазины, площадки с подпиской и прочие сервисы.

Даже если на данный момент у вас не хватает денег на все желаемые покупки, можно взять займ в сети, а также онлайн-кредит на карту в Узбекистане, если есть необходимость — это безопасно, быстро и выгодно.

Кредиты не выходя из дома

Кредит — это современный финансовый инструмент, который позволяет за небольшую плату осуществить желаемое гораздо раньше, чем деньги естественным способом накопятся. Главное преимущество займов — возможность совершить покупку и пользоваться ей (например, техникой, для которой это особенно актуально) до момента полной оплаты.

Онлайн-кредиты ещё более удобные, чем обычные, так как устраняют основные недостатки такого способа получить деньги:

  • потеря анонимности — в сети вам не потребуется открывать свою личность, а ваши друзья и родственники ничего не узнают, даже если вы допустите просрочку;
  • необходимость выходить из дома и искать ближайшее отделение — всё происходит в сети, средства приходят на карту, электронный кошелёк или другие платёжные средства;
  • проверки и документы — никаких сложных проверок и тем более документальных справок, только самая важная информация для идентификации личности.

С помощью онлайн-кредита можно значительно сократить время, необходимое для достижения поставленной цели. Такой целью может быть как гаджет, необходимый для работы или развлечения, отпуск в назначенный срок и ни днём позже, а также более бытовые цели — новая стиральная машина или холодильник. Лучшим реквизитом для таких покупок считаются карты — https://ru.ipakyulibank.uz/legal/karty.

Как брать кредит онлайн:

  1. Проверка условий. Условия, на которых берётся кредит — самое важное. Больше всего вас интересуют следующие показатели: процентная ставка, срок выплаты (минимальный и максимальный), а также штрафные санкции на тот случай, если с вашей стороны будет нарушение условий договора (просрочка).
  2. Предоставление информации. Так как все онлайн-кредиторы подчиняются законодательству РФ, все заёмщики должны идентифицировать себя с помощью соответствующих документов.
  3. Оформление заявки. Этот процесс обычно автоматизирован, так что никаких сложностей с этапом возникнуть не должно.

На этом всё — вам остаётся только ждать, пока заявку одобрят. Процент отказов по заявкам всегда очень низкий — такое возможно, если по закону вам нельзя брать кредиты или в процессе введения информации в анкету произошла ошибка с вашей стороны.

Покупки без походов по магазинам

Очевидно, что в последнее время почти вся розничная торговля перешла в онлайн — любой магазин имеет онлайн-версию, а некоторые даже находятся исключительно в сети, занимая вне интернета только складские помещения и офисы для персонала. Такой подход удобен всем — особенно вам, как покупателю.

Практически любой товар сейчас можно купить в сети, пользуясь банковскими картами. Для быстрых и удобных покупок с бонусами и спецпредложениями (кэшбек, бесплатная доставка и т.д.) даже не нужна физическая карта — виртуальная карта Visa (https://ru.ipakyulibank.uz/physical/karty/dlya-pokupok-onlayn/karta-visa-virtual) справится не хуже и даже лучше.

Почему покупки онлайн — это оптимальное решение:

  1. Выбор больше. Ни один реальный магазин не сможет предложить вам ассортимент даже обычного сетевого магазина, не говоря о гипермаркетах, в которых одновременно могут «находиться» тысячи магазинов.
  2. Цены меньше. Так как владелец товара не должен оплачивать дорогие расходы, связанные с хранением и реализацией, цена для вас, как для конечного потребителя, будет ниже.
  3. Выгодные условия. Магазины предлагают бесплатную доставку при достижении какого-либо лимита — это может быть очень полезно.

Расплачиваясь виртуальной картой, вы экономите своё время. Достаточно указать реквизиты и покупка направится к вам в ближайшее время. Это полностью безопасно и никак не откроет ваши личные и платёжные данные для злоумышленников — онлайн-магазин не сможет начать работу, если не внедрит в архитектуру своего сайта надёжную защиту пользовательских данных.

Стоит ли переходить на финансовые операции в онлайне?

Определённо стоит. Сегодняшняя цифровая реальность такова, что в сети вы уже можете сделать больше, чем в обычном режиме покупок. Уникальные предложения, широкий ассортимент, моментальный доступ к новинкам из любого региона, мгновенная и безопасная оплата — вот то, что ждёт вас после перехода на интернет-покупки.

Кредитование в онлайне и вовсе не имеет никаких слабых мест перед обычным. Можно даже препятствовать изъятию средств банком (возможно при активных задолженностях) — для этого нужно просто зарегистрировать реквизит, не имеющий отношения к банковской системе или воспользоваться картой доверенного лица.

Фото с сайта pixabay.com

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Теги : кредитование


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