«РусАгроМаркет» готовится к запуску новой площадки

— В течение двух месяцев на площадке «РусАгроМаркета» в ПЛП будет введена вторая часть первой очереди — около 40 тысяч кв. м. По некоторым направлениям у ОРЦ уже на 100% зарезервированы площади. По некоторым еще ожидается ввод холодильников. Но инвесторы смотрят на ситуацию очень оптимистично: планируется, что к лету все 100% площадей первой очереди будут заняты, а это порядка 100 тысяч кв. м, — сообщил на пресс-конференции гендиректор АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов.

Напомним, первая часть первой очереди оптово-распределительного центра «РусАгроМаркета» — 60 тысяч кв. м — была открыта в ПЛП Новосибирска в марте 2020 года. Как сообщал АИР, на тот момент в проект уже были вложены 7,6 млрд рублей.

На площадях первой очереди инвестор анонсировал запуск мультитемпературного терминала и оптовых павильонов-шоурумов, сервисов по упаковке и доработке пищевой продукции для дальнейшей реализации. Кроме того, на площадке ОРЦ планировалось разместить пункты фитосанитарного, ветеринарного контроля, прорабатывается вопрос размещения таможенного терминала.

Второй этап первой очереди площадью 40 тысяч кв. м «РусАгроМаркет» планировал дозапустить к лету 2021 года.

В компании отмечали, что планы по реализации второй очереди проекта будут зависеть от рыночной конъюнктуры. В целом проект подразумевает возможность строительства еще 100-150 тысяч кв. м площадей ОРЦ.

В июле генеральный директор ООО «РусАгроМаркет-Холдинг» Богдан Григорьев рассказывал Infopro54, что в Новосибирске компания тестирует «пилот» оптового продовольственного маркетплейса.

— Мы насыщаем свою площадку продукцией, чтобы предложить рынку более широкий ассортимент, заводим поставщиков, тестируем с ними взаимодействие, так как при полноценном выходе в рынок нам нужно предложить эффективный работающий продукт, чтобы максимально снизить репутационные и финансовые риски партнеров. Клиент сегодня стал крайне требовательным, — пояснял Григорьев.

В ближайшее время в полную силу заработают еще несколько резидентов ПЛП: ООО «ИЕК» (IEK, электротехническая продукция), ООО «Алютех» (производство ворот). Эти компании проводят благоустройство территории. Кроме того, в ПЛП идет работа по строительству стоянки для большегрузных фур — сегодня транспортный поток в парке составляет уже около 1000 машин в сутки. Запускается строительство газовой АЗС.