Полицейская овчарка раскрыла кражу медного кабеля на ЖД под Новосибирском

Служебная собака помогла полицейским задержать вора на станции Барабинской в Новосибирской области.

После сообщения о краже правоохранители тут же приступили к розыску преступника. В поисках им помогла служебная овчарка по кличке Бора — она взяла след на месте преступления и привела полицейских прямо к дому похитителя. Им оказался 35 летний местный житель, неоднократно судимый за аналогичные преступления.

— В жилище подозреваемого была обнаружена часть похищенных бронзовых деталей для крепления контактной сети, инструментов и медных кабелей с подвижного состава. Другую часть изъяли в пункте приема металлолома, — рассказали Infopro54 в пресс-службе транспортной полиции.

На сибиряка завели уголовное дело за кражу. С учетом предыдущих «заслуг» ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее редакция сообщала о задержании в Новосибирске жителя Кузбасса, которого полицейские «вычислили» по оставленной ДНК на месте преступления.