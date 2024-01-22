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«Откровенно врали»: Травников обвинил во лжи УК Новосибирска после аварии на теплотрассах

  • 22/01/2024, 13:49
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Травников обвинил во лжи УК Новосибирска после аварии на теплотрассах
Губернатор призвал проверить действия управляющих компаний из-за неслаженной работы во время ЧП.

На оперативном совещании у главы региона Андрея Травникова возникло много вопросов к системе ЖКХ города.

Накануне в Новосибирске был введен режим ЧС. Управление оперативным штабом по устранению аварии передано на областной уровень. Координацией деятельности занимается вице-губернатор Сергей Семка.

Травников рекомендовал не расслабляться до тех пор, пока полностью не будут налажены тепловые параметры во всех домах, попавших под аварийное отключение. Кроме того, он подверг критике действия УК и администраций районов.

— Обратите внимание на необходимость расследования действий УК и районных администраций. К ним много вопросов. Почему некоторые УК откровенно врали, что у них все хорошо, что они за ночь запустят в домах тепло, что бригад достаточно. Почему городские администрации не могли разобраться в этом вранье? — возмутился глава региона на оперативном совещании.

Кроме реакции на оперативные вопросы Травникова не устраивает работа по текущим проблемам. Многие чиновники даже не знают, что должно входить в полномочия районных глав, за что они отвечают в плане коммунальных услуг и ЖКХ. А еще напомнил, что УК обязаны подчиняться главам на местах в случаях ЧП и ЧС.

Ранее редакция рассказывала, что в двух домах Новосибирска до сих пор нет тепла.

Фото: Алена Пятенок.

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Рубрики : Энергетика&ЖКХ Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : УК коммунальная авария губернатор


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