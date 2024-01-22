Вора-сладкоежку простили сотрудники «Пятерочки» в Новосибирске

В Новосибирске бойцы ГБР задержали местного жителя, укравшего 77 плиток шоколада «Alpen Gold» из супермаркета «Пятерочка».
«Сладкое похищение» произошло днем 19 января на улице Немировича-Данченко.
— Сумма ущерба составила 5 200 рублей. Шоколад у воришки был изъят и возвращен на прилавки магазина. Его самого сотрудники решили отпустить, — сообщили Infopro54 в агентстве безопасности «Гвардия».
Ранее редакция сообщала о задержанном ГБР домушнике, который оказался серийным вором из «Пятерочки».
Фото: Агентство безопасности «Гвардия».
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru