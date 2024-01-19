Убегая с места преступления, вор обронил свою ДНК в Новосибирске

Жителя Кемеровской области задержали после разбойного нападения на один из офисов в Ленинском районе Новосибирска в сентябре 2023 года. Утром мужчина в кепке и в медицинской маске на лице зашел в помещение офиса и, угрожая ножом менеджеру, потребовал отдать все деньги.

Перепуганная девушка выложила все, что у нее было — 3450 рублей.

Выйдя из офиса злоумышленник, решил избавиться от конспиративных аксессуаров: он выбросил кепку и маску в урну прямо возле офиса.

Именно по оставленным ДНК на вещах полицейские установили личность разбойника-неудачника. Им оказался 24-летний житель Ленинск-Кузнецка.

После задержания правоохранители выяснили, что это не первый поход сибиряка в данный офис. Ровно за год до этого он так же нанес сюда визит. В прошлое посещение его «улов» оказался побогаче — 20 тысяч рублей.

Ленинский районный суд Новосибирска огласил приговор охотнику до чужого добра.

— Подсудимый признан виновным по двум эпизодам разбойного нападения на офис. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — сообщили в пресс-службе новосибирской прокуратуры.

По данным главы ГУ МВД по Новосибирской области Андрея Кулькова, с помощью комплекса видеоанализа и биометрии FindeFace с 7 по 13 января в Новосибирской области задержано 15 лиц, которые подозревались в совершении преступлений и находились в федеральном розыске. С момента запуска комплекса, с 16 октября 2023 года, в регионе уже задержано 145 лиц.

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