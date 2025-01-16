В Новосибирске осудили дилеров за сбыт 37 кг наркотиков

В Новосибирском районном суде состоялось заседание, на котором был вынесен приговор пяти жителям Сибири, обвиняемым в покушении на сбыт крупной партии наркотиков.

По данным, предоставленным прокуратурой региона, с лета по 6 декабря 2022 года обвиняемые планировали продать около килограмма психотропных веществ, а также более 36 килограммов различных наркотических средств на территории городов Сибири.

Подсудимые признали свою вину только частично.

— Суд назначил виновным по совокупности преступлений в зависимости от роли и количества совершенных преступлений от 8 до 10 лет лишения свободы, — говорится в сообщении правоохранителей.

Ранее редакция сообщала о том, что суд обратил автомобиль с украинскими номерами в доход РФ в Новосибирске. До этого он принадлежал наркоторговцу.