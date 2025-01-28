В Новосибирске ищут спецтехнику для погрузки и вывоза снега с улиц города

Мэрия Новосибирска объявила несколько аукционов на оказание услуг по предоставлению техники для погрузки и вывоза снега с автомобильных дорог города Новосибирска. Информация о них размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает МКУ «ДЭУ №1».

Согласно конкурсной документации, речь идет о выводе снега с автомобильных дорог Центрального, Заельцовского и Железнодорожного районов города Новосибирска сроком до 31 декабря 2025 года. Общая сумма контрактов —115 млн рублей.

Подрядчикам предстоит подготавливать места погрузки снега, вскрывать накаты и наст, сбуртовывать снег, смет, скол в кучи и валы для дальнейшей погрузки в транспортные средства.

Исполнители обязаны быть на связи на протяжении всех суток и осуществлять работы в дневную и ночную смены. В случае возникновения неисправности (схода с линии) транспортных средств, необходима замена. При этом все транспортные средства, осуществляющие вывоз снега, должны быть оснащены самоопрокидывающимися кузовами. Объем кузова должен быть не менее 10 куб. м. и не более 18 куб. м. Транспортные средства, которые осуществляют погрузку снега, должны быть оснащены ковшом объемом не менее 2 куб. м. Также во всех транспортных средствах должны быть установлены устройства ГЛОНАСС.

В проекте контракта подчеркивается, что выгрузка снега в полном объеме производится в строго обозначенных местах временного складирования снега.

Стоит отметить, что с начала года уже отыгран аналогичный аукцион на вывоз снега из Октябрьского района Новосибирска. Согласно протоколу, на него заявились три претендента. Название компании-победителя пока не называется.

В декабре 2024 года, на оперативном совещании в мэрии Новосибирска главы Ленинского и Дзержинского районов доложили о нехватке дорожных рабочих. Они рассказали, что укомплектованность штата водителей спецтехники составляет около 70%. По дорожным рабочим ситуация еще хуже.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске объявляли тендеры на услуги дворников. На ручную уборку Центрального округа выделено почти 24 млн рублей.