Полицейские нашли нелегальных мигрантов в поселке Озерный под Новосибирском

Сотрудники главка МВД совместно со спецподразделением Росгвардии провели профилактический рейд по мигрантам, которые трудились на производстве в поселке Озерном.

В результате в отношении одного иностранца был составлен протокол за нарушение режима пребывания на территории РФ.

― Федеральным судом Новосибирского района вынесено постановление об административном выдворении нарушителя за пределы Российской Федерации, ― уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Еще один мигрант попался на рабочем месте без патента. Его оштрафовали на 2 тысячи рублей.

Параллельно профилактические мероприятия в местах массового пребывания иностранных граждан. Всего было проверено 155 иностранных граждан. Шесть человек пришлось доставить в отдел полиции «Октябрьский» для дальнейших разбирательств.

― На 4 иностранных граждан составлены административные протоколы статье «Нарушение иностранным гражданином режима пребывания на территории Российской Федерации». Все они помещены в изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых до внесения постановления Октябрьского районного суда города Новосибирска об их административном выдворении, ― добавили в ведомстве.

Еще двое приезжих специалистов оштрафованы за нарушение режима пребывания в России.