Полицейские отобрали незаконный улов у браконьеров в Новосибирске

Профилактический рейд сотрудников линейного отдела МВД России в речном порту Новосибирска принес хороший улов. Правоохранители в районе села Абрашино наткнулись на стоянку браконьеров.

― На месте происшествия задержаны двое мужчин, которые с помощью сети и лодки незаконно добывали водные биологические ресурсы. Изъяты орудия промысла и более 250 единиц рыбы – плотвы, судаков, окуней и других видов. В настоящее время специалисты природоохранного ведомства проводят исследования для установления размера вреда, причиненного биоресурсам региона, ― прокомментировали в ведомстве.

Теперь за такую рыбалку сибирякам грозит два года лишения свободы.