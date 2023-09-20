Суд поставил точку в громком деле по взрыву АГЗС на Гусинобродском шоссе в Новосибирске

Октябрьский районный суд 20 сентября вынес приговор по громкому делу о взрыве на газозаправочной станции на Гусинобродском шоссе в Новосибирске.

Напомним, крупное ЧП произошло в июне 2021 года. В процессе перекачки топлива из газовоза в резервуары заправки произошла утечка и воспламенение. В результате на станции прогремел мощный взрыв. Пострадало более 50 человек. А также многим владельцам автомобилей, торговых контейнеров и жителям близлежащих домов был причинен материальный ущерб на сумму более 162 миллионов рублей.

По факту произошедшего было возбуждено сразу несколько уголовных дел. Учредителю заправки Роману Гармидеру, директору Алексею Савлуку и главному инженеру Геннадию Киселю инкриминировали: незаконное предпринимательство и оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, нарушение правил безопасности на опасных объектах.

Пока шло следствие и судебное разбирательство, фигуранты в добровольном порядке старались возместить материальные потери потерпевшим. Но многие люди до сих пор пытаются взыскать с виновных ущерб в гражданском порядке.

― Приговором суда все фигуранты признаны виновными и им назначено наказание: Гармидеру и Киселю в виде штрафа по 200 000 рублей, от которого они освобождены в связи с истечением срока давности. Гармидеру и Савлуку – 3 года 6 месяцев с испытательным сроком 3 года 6 месяцев, Киселю – 3 года с испытательным сроком 3 года, ― сообщает судебный департамент Новосибирской области.

Таким образом, все осужденные отделались условными сроками и по факту остались на свободе.