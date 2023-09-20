Кто владеет рынками Новосибирска

В настоящее время крупные продовольственные рынки столицы Сибири принадлежат частникам. Подробности о владельцах выясняла редакция Atas.info.

Центральный рынок

В 2007 году компания «Обь-3», владельцем которой является основатель и обладатель сети магазинов «Мария-Ра», алтайский предприниматель Александр Ракшин, приобрела на аукционе 56,4% акций Центрального рынка за 182,23 млн руб. Остальные мелкие доли были распределены между частными лицами.

На сегодняшний день рынком управляет ООО «Рынок Центральный», зарегистрированное в Барнауле, которое в равных долях принадлежит самому Ракшину, занимающему пост директора, его жене Галине и детям Алле и Евгению.

Чистая прибыль компании по итогам минувшего года составила 117 290 000 рублей.

Рынок не раз становился объектом громких обвинений в торговле просроченными продуктами, однако, все попытки общественников привлечь внимание надзорных органов и закрыть эти торговые ряды закончились неудачей.

Ленинский рынок

ООО «Ленинский рынок Новосибирского облпотребсоюза» учреждено еще в 1993 году. Сегодня держателем основной доли пакета (21,6%) является Новосибирской облпотребсоюз. Остальные доли распределены между 44 частниками. Наиболее значимый пакет среди них (10,38%) принадлежит Станиславу Липскому, который с 1989 года бессменно возглавляет Облпотребсоюз. 9,62% акций владеет бывший член правления Облпотребсоюза Виктор Лукашов, еще 6,98% держит действующий член правления Николай Шабалин. 6,1% принадлежит бизнесмену Борису Галкину, компании которого являются давними контрагентами Облпотребсоюза. Среди держателей более мелких пакетов акций имеются бизнес-партнеры системы областной потребкооперации.

По итогам минувшего года чистая прибыль компании составила 1 502 000 рублей.

Октябрьский рынок

Похожая история, когда руководство Новосибирского облпотребсоюза по сути приватизировало один из крупнейших рынков города (Ленинский), который находился в структуре организации, произошла и с Октябрьским рынком. Так, до 1987 года он был на балансе управления торговли города, после чего стал торгово-закупочным предприятием Новосибирского Облпотребсоюза, а в 2001 году реорганизован в акционерное общество. В результате, согласно сведениям Центросоюза РФ, 80% акций ЗАО «Октябрьский рынок» было продано за 800 млн рублей. Как итог, Станислав Липский стал владельцем контрольного пакета акций общества (12,3%). Вместе с тем, доли в уставном капитале рынка получили члены правления Николай Шабалин (8,29%) и Виктор Лукашов (11,42%).

В соответствии с последними открытыми данными 2001 года, 56,5% акции принадлежали Облпотребсоюзу, а 43,5% — департаменту земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска.

После 2001 года ЗАО «Октябрьский рынок» данные о владельцах не раскрывало.

Чистая прибыль компании по итогам минувшего года составила 5 322 000 рублей.

Хилокский рынок

88% ООО «ТЦ Хилокский» принадлежат предпринимателю Анатолию Зяблову, а 12% — его компаньону Валерию Масько. Но 1 сентября этого года Анатолий Зяблов умер, поэтому, что будет с его пакетом акций пока неизвестно. Скорее всего, его унаследует сын Зяблова, Дмитрий, который занимает пост директора ООО «ТЦ Хилокский».

Чистая прибыль компании по итогам минувшего года составила 26 268 000 рублей.

Ранее редакция сообщала, что стали известны владельцы крупных торговых центров Новосибирска.