Полицейские разорили лабораторию по производству наркотиков в Новосибирске

В аэропорту «Толмачево» при попытке покинуть страну задержали 40-летнего местного жителя, который организовал нарколабораторию по производству мефедрона на своей даче. Об этом сообщает Транспортная полиция Сибирского федерального округа.
― В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли более 430 граммов мефедрона, шесть ящиков с реактивами, а также свертки с веществом растительного происхождения, ― говорится в пресс-релизе.
Задержанный от неожиданности даже не понимал в чем он подозревается. Старательно делал вид, что не знает, откуда в его доме столько наркотиков.
― Знакомые находятся под следствием. Почему меня задержали ― без понятия, ― говорит несостоявшийся эмигрант.
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― В потайной комнате на втором этаже дома находилось более 50 единиц лабораторного оборудования и другие предметы, имеющие доказательное значение. Всем фигурантам следственным отделом ЛО МВД России на станции Новосибирск предъявлено обвинение. Все они помещены в следственный изолятор, где ожидают суда. Мужчинам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, ― добавили в УТ МВД по СФО.
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Фото: скриншот оперативной съемки Транспортной полиции Сибирского федерального округа
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