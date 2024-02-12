Полицейские задержали 23 пьяных водителя за выходные в Новосибирске

В минувшие выходные в Новосибирске сотрудники ГИБДД задержали 23 пьяных водителя.
— Из них 12 человек за управление автомобилем в состоянии опьянения, 10 водителей отказались от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, и один в нетрезвом состоянии был задержан повторно, — сообщили в городской Госавтоинспекции.
Рейды проходили на территории Новосибирска с 9 до 12 февраля.
Всем нарушителям придется заплатить штраф до 30 тысяч рублей и попрощаться с водительскими правами на срок до 2-х лет. На злостного нарушителя будет возбуждено уголовное дело, ему грозит до 2-х лет лишения свободы, штраф до 300 тысяч и лишение прав сроком до 3-х лет.
Ранее редакция сообщала о том, что полицейские устроили облаву на пьяных водителей в Новосибирске.
Фото, видео: отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
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