Полицейские задержали 23 пьяных водителя за выходные в Новосибирске

В минувшие выходные в Новосибирске сотрудники ГИБДД задержали 23 пьяных водителя.

— Из них 12 человек за управление автомобилем в состоянии опьянения, 10 водителей отказались от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, и один в нетрезвом состоянии был задержан повторно, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Рейды проходили на территории Новосибирска с 9 до 12 февраля.

Всем нарушителям придется заплатить штраф до 30 тысяч рублей и попрощаться с водительскими правами на срок до 2-х лет. На злостного нарушителя будет возбуждено уголовное дело, ему грозит до 2-х лет лишения свободы, штраф до 300 тысяч и лишение прав сроком до 3-х лет.

Ранее редакция сообщала о том, что полицейские устроили облаву на пьяных водителей в Новосибирске.