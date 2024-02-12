«Без комментариев»: ХК «Сибирь» проиграл матч «Авангарду»

Хоккеисты «Сибири» после долгожданной победы в Нежнекамске потерпели поражение на выездном матче с «Авангардом» в Омске.

― Вступили неплохо, было хорошее начало. Сказал бы, что играли очень хорошо. Конечно, удаления подвели нас, сломали весь матч, ― говорит Сергей Кривокрасов, исполняющий обязанности главного тренера «Сибири».

Пресс-служба команды охарактеризовала конец матча несколькими словами.

― Без комментариев.

Первый период новосибирцы отыграли достойно в ничью: 1:1. Но уже во втором команда забила лишь еще один гол, когда соперник забросил пять. В третьем периоде «Авангард» сумел забить еще один гол.

В комментариях болельщики начали яростно обсуждать поражение.

― В плей-офф нам делать нечего. ― Будет и на нашей улице праздник. ― Ну что ж бывает, проиграли, но вы, ребятки, бились до конца.

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» вырвала победу у «Нефтехимика» в Нижнекамске.