«Без комментариев»: ХК «Сибирь» проиграл матч «Авангарду»

Хоккеисты «Сибири» после долгожданной победы в Нежнекамске потерпели поражение на выездном матче с «Авангардом» в Омске.
― Вступили неплохо, было хорошее начало. Сказал бы, что играли очень хорошо. Конечно, удаления подвели нас, сломали весь матч, ― говорит Сергей Кривокрасов, исполняющий обязанности главного тренера «Сибири».
Пресс-служба команды охарактеризовала конец матча несколькими словами.
― Без комментариев.
Первый период новосибирцы отыграли достойно в ничью: 1:1. Но уже во втором команда забила лишь еще один гол, когда соперник забросил пять. В третьем периоде «Авангард» сумел забить еще один гол.
В комментариях болельщики начали яростно обсуждать поражение.
― В плей-офф нам делать нечего.
― Будет и на нашей улице праздник.
― Ну что ж бывает, проиграли, но вы, ребятки, бились до конца.
Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» вырвала победу у «Нефтехимика» в Нижнекамске.
Фото со страницы ХК «Сибирь» в Вконтакте
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