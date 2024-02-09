Облаву на пьяных водителей устроили полицейские в Новосибирске

В Новосибирске сотрудники ГИБДД начали охоту на пьяных за рулем. Цель рейдов выявить нетрезвых водителей и пресечь управление транспортными средствами. Попавшимся нарушителям грозят штрафы и лишение прав.
— За нарушения предусмотрен штрафа 30 тысяч рублей, с лишением права управления до 2-х лет. За повтор водителю грозит уголовная статья, санкция которой предусматривает штраф до 300 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до 2-х лет с лишением прав, — пояснили в Госавтоинспекции Новосибирской области.
Рейды на территории города пройдут с 9 по 12 февраля.
Ранее редакция сообщала о том, что сотрудники ГИБДД открыли охоту на дрифтеров в Новосибирске.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
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