Облаву на пьяных водителей устроили полицейские в Новосибирске

В Новосибирске сотрудники ГИБДД начали охоту на пьяных за рулем. Цель рейдов выявить нетрезвых водителей и пресечь управление транспортными средствами. Попавшимся нарушителям грозят штрафы и лишение прав.

— За нарушения предусмотрен штрафа 30 тысяч рублей, с лишением права управления до 2-х лет. За повтор водителю грозит уголовная статья, санкция которой предусматривает штраф до 300 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до 2-х лет с лишением прав, — пояснили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

Рейды на территории города пройдут с 9 по 12 февраля.

Ранее редакция сообщала о том, что сотрудники ГИБДД открыли охоту на дрифтеров в Новосибирске.