Студенток в декрете предложили переводить на бюджет

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») направил в правительство для заключения законопроект о праве студенток, родивших ребенка во время обучения, перевестись с платного на бюджетное место, пишет ТАСС.

Согласно инициативе, соответствующие поправки предлагается внести в ст. 34 закона «Об образовании». Таким образом бюджетное место для студентки в декрете будет выделено дополнительно.

В финансово-экономическом обосновании к документу авторы проекта отмечают, что на данный момент рассчитать размеры допфинансирования для дополнительных бюджетных мест не представляется возможным, по причине отсутствия сведений о количестве студенток, у которых появились дети в период обучения и которые при этом не получили возможности перехода на бесплатное обучение.

На сегодняшний день студентки в декрете вправе рассчитывать на дополнительные выплаты от университета, лишь пребывая в академическом отпуске. После оформления отпуска по беременности и родам они смогут получит выплату в размере стипендии. Это касается и студенток, которые проходят обучение по контракту.

Депутат уточнил, что при отсутствии стипендии декретные выплаты рассчитываются на основе базового размера стипендии.

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