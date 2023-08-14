В Новосибирске предложили считать украинские колл-центры военными объектами

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил письма министру обороны РФ и директору ФСБ России с предложением рассматривать украинские колл-центры как военные объекты. В партии уверены, что данные организации ведут подрывную деятельность на территории России.

— По имеющейся информации, находящиеся на территории Украины кол-центры заключили с главным управлением разведки Министерства обороны Украины договоры на проведение информационных диверсий в отношении РФ. Сотрудники кол-центров звонят от имени российских «силовиков» и убеждают российских граждан поджигать военные комиссариаты якобы для помощи в задержании преступников. Если это не срабатывает, угрожают расправиться с родственниками, – говорится в обращении парламентариев.

Операторы колл-центров без разбора запугивают россиян. На удочку мошенников попадаются пенсионеры, школьники и люди, у которых накоплены долги по кредитам.

Член Совета Новосибирского регионального отделения Партии, подполковник запаса и участник боевых действий в Афганистане Владимир Иноземцев выразил поддержку инициативе партийного лидера.