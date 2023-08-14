В Новосибирске предложили считать украинские колл-центры военными объектами

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил письма министру обороны РФ и директору ФСБ России с предложением рассматривать украинские колл-центры как военные объекты. В партии уверены, что данные организации ведут подрывную деятельность на территории России.
— По имеющейся информации, находящиеся на территории Украины кол-центры заключили с главным управлением разведки Министерства обороны Украины договоры на проведение информационных диверсий в отношении РФ. Сотрудники кол-центров звонят от имени российских «силовиков» и убеждают российских граждан поджигать военные комиссариаты якобы для помощи в задержании преступников. Если это не срабатывает, угрожают расправиться с родственниками, – говорится в обращении парламентариев.
Операторы колл-центров без разбора запугивают россиян. На удочку мошенников попадаются пенсионеры, школьники и люди, у которых накоплены долги по кредитам.
Член Совета Новосибирского регионального отделения Партии, подполковник запаса и участник боевых действий в Афганистане Владимир Иноземцев выразил поддержку инициативе партийного лидера.
— Полностью согласен с предложением Миронова считать украинские колл-центры военными объектами и поступать с ними по законам военного времени. Конечно, реакция на подрывные действия этих колл-центров должна была быть незамедлительная, а не ждать массовых террористических актов — заявил Иноземцев.
Фото: freepik.com — freepik
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