Полицейский сломал нос новосибирцу в Москве во время пьяного дебоша

Жильцы из многоквартирного дома на переулке Гнездиковском в Москве позвонили в дежурную часть с просьбой о помощи. В одной из квартир гуляла шумная компания и никому не давала уснуть. На место выехала оперативная группа.
В квартире стражей правопорядка встретил 33-летний житель Новосибирской области, приехавший в столицу из города Куйбышева. Мужчина стал оказывать активное сопротивление силовикам, и чтобы его успокоить 24-летний сержант ударил буяна по лицу.
― В результате удара потерпевшему были причинены телесные повреждения в виде закрытого перелома костей носа. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах Москвы.
Суд не стал арестовывать сержанта, а избрал ему ограничение в виде запрета определенных действий.
Источник фото: freepik.com/wavebreakmedia_micro
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