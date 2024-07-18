Полицейский сломал нос новосибирцу в Москве во время пьяного дебоша

Жильцы из многоквартирного дома на переулке Гнездиковском в Москве позвонили в дежурную часть с просьбой о помощи. В одной из квартир гуляла шумная компания и никому не давала уснуть. На место выехала оперативная группа.

В квартире стражей правопорядка встретил 33-летний житель Новосибирской области, приехавший в столицу из города Куйбышева. Мужчина стал оказывать активное сопротивление силовикам, и чтобы его успокоить 24-летний сержант ударил буяна по лицу.

― В результате удара потерпевшему были причинены телесные повреждения в виде закрытого перелома костей носа. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах Москвы.

Суд не стал арестовывать сержанта, а избрал ему ограничение в виде запрета определенных действий.