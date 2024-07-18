Чтобы не лишиться водительских прав житель Новосибирска погасил долг по алиментам

Житель Краснообска Новосибирской области вспомнил о детях после того, как его ограничили в водительских правах. У 45-летнего мужчины накопился дол по алиментам в размере более 150 тысяч рублей. Он всячески избегал финансовых обязательств перед своими детьми, лишь иногда на их содержание перечислял копейке бывшей жене. Взыскать с него было нечего, так как официально он не был трудоустроен и имущество не было на него записано.

Приставы отправили в отношении должника запрос в ГАИ. Из ответов ведомства стало известно, что у сибиряка имеется водительское удостоверение. Это послужило основанием для вынесения судебным приставом временного ограничения специального права на управление транспортным средством.

— Данная мера оказалась эффективной для того, чтобы побудить должника погасить имевшуюся задолженность в полном объеме, — рассказали в УФССП по региону.

Горе-отец тут же погасил долг перед своими чадами в полном объеме. Однако это его не освобождает от алиментов до исполнения совершеннолетия детей.

Ранее редакция сообщала о том, что житель Новосибирска не мог продать квартиру из-за долга по алиментам. Из-за уклонения от родительских обязательств на горе-отца был наложен запрет на продажу имущества. Испугавшись, что сделка сорвется и покупатель уйдет, сибиряк погасил 800 тысяч долга перед дочерью.