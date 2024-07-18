«Смотри-ка, что творит!»: Митя Фомин удивил пассажиров на вокзале Новосибирск-Главный

Известный артист Митя Фомин снова отметился в Новосибирске. Певец опубликовал в социальных сетях впечатления от сибирского лета.

―В Новосибирске 100 градусов жары, Египет и Дубай вместе взятые, но это не мешает нам встречаться с новосибирцами и классно проводить время, – рассказал он поклонникам в своем телеграм-канале.

Шоумена также заметили на Главном вокзале. Как отметил Фомин, здание было построено в год рождения его отца, которому бы через 5 лет исполнилось уже 100 лет.

Сибиряк с удовольствием принял участие в экскурсии в самом большом вокзале за Уралом и на радость фанатам сыграл на рояле в зале ожидания.

Очевидцы успели снять небольшое видео этого экспромта. Ролик опубликовал телеграм-канал «Новосибирск LIFE».

― Ты смотри-ка, что творит, а! ― прокомментировали происходящее поклонники артиста.

Ранее редакция писала, что Митя Фомин сходил в гости к своей маме, которая живет на улице Кропоткина.