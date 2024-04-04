Полицейский устроил семейные вооруженные разборки с пистолетом в Новосибирске

В социальных сетях появилась информация и видеролик, где вооруженный пистолетом мужчина встречает у лифта женщину и заставляет ее вернуться в квартиру к своему любовнику.

Там полицейский, угрожая пистолетом, пытается в грубой форме вразумить женатого мужчину из Омска и обвиняет его в порочной связи.

Драматичная история получила продолжение после огласки. Выяснилось, что женщина на видео находится в процессе развода со своим мужем. Родственники подозревали ее в изменах, поэтому искали доказательства. Брат супруга проследил за снохой и сам снял на мобильный телефон происходящее. Теперь в семейной истории вынуждены разбираться сотрудники службы собственной безопасности МВД.

― В отношении сотрудника, который запечатлен на видео, проводится служебная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего и если вина его будет доказана, то его уволят из органов внутренних дел, ― сообщил Infopro54 источник в правоохранительных органах.

Известно, что мужчина с пистолетом служит в главном управлении МВД региона, в одном из отделений по оргпреступности.