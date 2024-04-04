Три диплома финалиста в премии «Парки России» получил Новосибирск

На Международном парковом форуме БРИКС подвели итоги Первой Всероссийской премии «Парки России».

По словам вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, столица Сибири получила дипломы финалиста в трех номинациях.

― 1. Парк года крупнейших городов за парк «Арена». 2. Зоопарк года за наш Зоологический парк имени Ростислава Шило. 3. Экоакция года за серию экологических акций с волонтерами 2023 года, ― рассказала Терешкова в Телеграме.

Напомним, что на участие в премии было подано 557 заявок по 24 номинациям.

Ранее редакция сообщала о том, что в число финалистов премии «Парки России» вошел в Новосибирский зоопарк.