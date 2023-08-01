Полицейских, обвиняемых в убийстве школьницы, отправили под арест

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения полицейским, подозреваемым в убийстве школьницы в 2010 году в селе Яркуль Усть-Таркского района Новосибирской области. Тринадцать лет родственники пропавшей девочки жили в ожидании чуда. Их самих досконально проверяли на причастность к преступлению, но каждый раз дело заходило в тупик. И вот в конце июля этого года у следователей появилась зацепка.

Основная версия произошедшей трагедии заключается в том, что на тот момент действующие сотрудники полиции сбили 15-летнюю школьницу на автомобиле. Чтобы замести следы они спрятали тело девочки, а спустя несколько дней двое уволились из правоохранительных органов.

— Постановлениями Центрального районного суда г. Новосибирска Максиму Кудрявцеву, Евгению Бартоломею и Александру Кунцу избраны меры пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября 2023 года, — сообщили в судебном департаменте Новосибирской области.

Фигурантам предъявлены обвинения по статьям “Убийство” и “Похищение человека”, а также — «Нарушение лицом управляющим транспортным средством правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека”.

Напомним, 15-летняя Наталья Матюхина ушла из дома в сельский клуб 2 марта 2010 года. Домой девочка не вернулась. Родители рассказывают, что подруга проводила ее до перекрестка и исчезла.

Тело Наташи до сих пор не найдено.