В Новосибирске врача-травматолога в домогательствах обвинили его пациентки

Скандал с врачом-травматологом одной из новосибирских больниц не утихает. Ранее СМИ сообщали, что две девушки обвинили доктора в домогательствах. Обе они написали заявления (одна в полицию, другая в СК) и в настоящее время ждут результаты проверок. Врач при этом продолжает исполнять свои служебные обязанности в той самой больнице.

После того, как еще одна потерпевшая прочитала историю этих девушек, она решила поделиться своей, передает КП-Новосибирск .

Девушка обратилась к врачу с ушибом голени.

— Когда я поняла, что его руки поднялись выше голени, я спросила, что он делает. Он сказал, что осматривает, есть ли повреждения мышцы. В тот момент я думала, что раз он врач, ему виднее, как осматривать. После осмотра он назначил лечение и дату следующего приема, — рассказала она.

Однако во время повторного визита доктор позволил себе куда более смелый осмотр, после которого пациентка еще два месяца не могла прийти в себя, потому что была просто в ужасе…

Впоследствии лечение собеседница издания продолжила в другой больнице.