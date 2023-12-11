Полиция ищет преступника, который напал с ножом на пассажира метро в Новосибирске

ЧП на одной из центральных станций метро взбудоражило социальные сети. В одном из новосибирских пабликов подписчики опубликовали шокирующие фото с залитым кровью полом. Люди рассказали, что на полу станции лежал окровавленный мужчина с ножевым ранением.
На месте работали медики и полицейские. Пострадавшего экстренно доставили в больницу.
― По факту случившегося ГУ МВД по Новосибирской области проводит проверку. Известно, что личность потерпевшего удалось установить, а вот нападавшего еще не вычислили. Ведется поиск возможного преступника, ― сообщает издание «Царьград-Новосибирск».
Фото: Артем Рязанов.
Рубрики :
Регионы:
Теги :