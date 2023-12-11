Отменить 57 маршрутов планирует мэрия Новосибирска

Мэрия Новосибирска предложила отменить 57 маршрутов. Об этом говорится в постановлении мэрии.

Всего планируется отменить 15 автобусов и 42 маршрутки.

— Цель — эффективное использование бюджетных средств при организации транспортного обслуживания и увеличение его качества, — говорится в документе.

Также планируется изменить 70 маршрутов. А с 2028 года в планах заключить 64 муниципальных контракта на автобусные и 11 на трамвайные перевозки.

Напомним, что новый троллейбусный маршрут запустили в Новосибирске после вмешательства Следственного комитета. Маршрут начал работать от площади Маркса до Криводановского карьера. Троллейбусы будут ходить раз в 30 минут.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура изменила маршрут автобуса № 289 под Новосибирском.