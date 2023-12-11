Банк оштрафован на 350 тысяч рублей за назойливые звонки в Новосибирске

Навязчивые и активные звонки должнику от крупнейшего банка поступали жителю Новосибирска. За это банк получил штраф в 350 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области.

В ФССП обратился мужчина с просьбой защитить его от назойливых и бесконечных звонков.

― Сотрудник банка через 2-3 дня звонил гражданину, чтобы тот вернул кредитную задолженность. В день новосибирцу поступало до 18 звонков, ― говорится в сообщении.

Отмечается, что между банком и гражданином заключены договоры. Однако не было письменного согласия на уведомления.

Потерпевший из-за проблем с работой прекратил выплачивать кредит. После этого ему стал активно звонить кредитор, чтобы тот вернул долг.

В связи с этим банк нарушил законодательство.

― Телефонные переговоры были с нарушением частоты взаимодействия в сутки — 18 раз, при допустимом одном в сутки. В общей сложности со стороны кредитора поступило 179 звонков, ― говорится в сообщении.

Приставы признали банк виновным в правонарушении и назначили наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что четверть миллиона рублей заплатила должница, чтобы покинуть Новосибирск.