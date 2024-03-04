ФСБ перекрыла канал незаконной миграции в Новосибирске

УФСБ России по Новосибирской области пресечена деятельность участников организованной группы, занимавшихся легализацией иностранцев в России.

― Двое жителей Новосибирска в 2023 году организовали незаконное пребывание в России свыше 100 иностранцев. Подозреваемые оформляли фиктивные документы о регистрации, патенты на работу, гражданско-правовые договоры, трудовую деятельность по которым иностранцы фактически не осуществляли и не намеревались осуществлять, ― сообщили в ведомстве.

Подозреваемых задержали, возбудили в отношении них уголовное дело.

Один из задержанных уже признал свою вину и пошел на сотрудничество со следствием. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Второго фигуранта взяли под стражу на два месяца.

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