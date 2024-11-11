Полиция проверяет инцидент с избиением бойца СВО под Новосибирском

Полиция проводит проверку по факту избиения жителя Сузунского района — участника СВО.

— В настоящий момент полицейскими установлены все участники конфликта. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, — говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.

Также сотрудниками полиции инициирована проверка по факту возможного ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

Как ранее сообщала редакция Infopro54, в Сузуне Новосибирской области произошёл вопиющий случай: в присутствии пятерых детей был жестоко избит участник специальной военной операции. Он пострадал в собственном доме.

В качестве нападавших выступили приятели жены пострадавшего, которые пришли домой из бара в её компании. За бойца вступился Союз отцов Новосибирской области. По словам общественников, во время избиения родственники мужчины звонили в полицию, но они отказались выезжать на место преступления. До этого были обращения в органы местной соцзащиты, которые тоже не спешили исполнять свои служебные обязанности.

Ранее редакция сообщала о том, что подростков арестовали после нападения на курьера-иностранца в Новосибирске.