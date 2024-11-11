Семьи, у которых нет своего жилья, могут рассчитывать на господдержку

Ранее программа была временно приостановлена из-за превышения лимитов, установленных правительством. В настоящее время «ДОМ.РФ» выделил дополнительные средства для банков в сумме 350 миллиардов рублей. В результате кредитные лимиты возросли с 5,9 триллиона рублей до 6,25 триллиона рублей. В начале ноября Сбербанк и ВТБ получили по 122,4 миллиарда рублей, Альфа-банк — 42 миллиарда рублей, Промсвязьбанк — 21 миллиард рублей, банк Дом.рф — 8,3 миллиарда рублей. Металлинвестбанк, банк БЖФ и Абсолют-банк получили по 3,5 миллиарда рублей, а «Уралсиб» — 4,2 миллиарда рублей.
Ожидается, что этой суммы будет достаточно для всех желающих оформить ипотеку на льготных условиях до конца текущего года.
С учетом нынешних рыночных ставок, к завершению года ипотека для семей останется ключевым элементом в общей структуре продаж, уточнили в пресс-службе ВТБ.
Источник фото: freepik.com, автор- freepik
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