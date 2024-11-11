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Семьи, у которых нет своего жилья, могут рассчитывать на господдержку

  • 11/11/2024, 16:55
Семьи, у которых нет своего жилья, могут рассчитывать на господдержку
Речь идет о семейной ипотеке, выдача которой стала возможной благодаря получению кредитными организациями нового лимита на предоставление таких кредитов

Ранее программа была временно приостановлена из-за превышения лимитов, установленных правительством. В настоящее время «ДОМ.РФ» выделил дополнительные средства для банков в сумме 350 миллиардов рублей. В результате кредитные лимиты возросли с 5,9 триллиона рублей до 6,25 триллиона рублей. В начале ноября Сбербанк и ВТБ получили по 122,4 миллиарда рублей, Альфа-банк — 42 миллиарда рублей, Промсвязьбанк — 21 миллиард рублей, банк Дом.рф — 8,3 миллиарда рублей. Металлинвестбанк, банк БЖФ и Абсолют-банк получили по 3,5 миллиарда рублей, а «Уралсиб» — 4,2 миллиарда рублей.

Ожидается, что этой суммы будет достаточно для всех желающих оформить ипотеку на льготных условиях до конца текущего года.

С учетом нынешних рыночных ставок, к завершению года ипотека для семей останется ключевым элементом в общей структуре продаж, уточнили в пресс-службе ВТБ.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : семейная ипотека господдержка ВТБ


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