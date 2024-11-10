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Участника СВО избили на глазах его пятерых детей в селе под Новосибирском

  • 10/11/2024, 18:00
Автор: Ольга Кирсанова
Участника СВО избили на глазах его пятерых детей в селе под Новосибирском
Полиция отказалась выезжать на место происшествия

В Сузуне Новосибирской области жестоко избили участника СВО на глазах его пятерых детей. Вопиющий случай произошёл в собственном доме сибиряка, который он купил на полученные за ранение на Донбассе деньги.

Агрессорами оказались приятели жены пострадавшего, с которыми она заявилась домой из бара.

Выяснилось, что супруга бойца зачастила в местный бар. Во время ночных загулов своих малолетних детей женщина оставляла одних. Их отец, узнав о ночном приключении жены, явился в дом, чтобы присмотреть за малышами, где и произошла стычка с незваными гостями.

37-летний сибиряк получил ушиблено-рваные раны лица и носа и ушиб мягких тканей поясницы.

За бойца вступился Союз отцов Новосибирской области. По словам общественников, во время избиения родственники мужчины звонили в полицию, но они отказались выезжать на место преступления. До этого были обращения в органы местной соцзащиты, которые тоже не спешат исполнять свои служебные обязанности.

— Похоже, бездействие органов правопорядка становится системной проблемой. Видимо, государство не способно защитить воинов и их семьи в тылу, защитить героев которые не щадя живота своего, защищают это самое государство. Тогда почему мы должны оплачивать «работу» подобных полицейских, прокуратуры, следственного комитета, чиновников? Платить им пенсию? Почему подобных сотрудников не привлекают к ответственности не снимают с должности? Безнаказанность порождает вседозволенность, — заявили общественники в группе «Союз отцов и семей» в ВКонтакте.

Ранее редакция сообщала о том, что в Тогучинском районе Новосибирской области избили участника СВО, заступившегося за женщину, которую оскорбляла и унижала компания пьяных мужчин. Медики зафиксировали у мужчины многочисленные гематомы на голове, сотрясение головного мозга и смещение переносицы. Инцидентом заинтересовался главный следователь России Александр Бастрыкин, после чего на хулиганов возбудили уголовное дело.

Источник фото: группа «Союз отцов и семей» в ВКонтакте

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : Сузунский район союз отцов избили участника СВО


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