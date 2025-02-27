Полиция выдворила более 60 мигрантов без суда из Новосибирской области

С 5 февраля 2025 года в силу вступили новые федеральные законы, которые предоставили сотрудникам полиции право самостоятельно принимать решение об административном выдворении иностранных граждан.

На данный момент в соответствии с этими изменениями в регионе уже приняты решения о выдворении 61 иностранного гражданина с территории России. Кроме того, 52 иностранца смогли урегулировать свой правовой статус в соответствии с указом президента.

— Несмотря на увеличение потока прибывших, отмечается снижение массива преступных деяний, совершенных рассматриваемой категорией лиц. За прошедший год он снизился практически на 14%. Показатель удельного веса остается стабильным в течение трех последних лет. Среди лиц, проявлявших наибольшую криминальную активность, в эти годы традиционно фигурировали граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, — сообщил Андрей Кульков — начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области, выступая на сессии регионального парламента.

По его словам, наиболее часто иностранные граждане совершают преступления, связанные с IT (182), затем идет оборот наркотиков (146), а закрывают тройку лидеров кражи (105). Всего в 2024 году нелегалы совершили 565 преступлений (в 2023 — 656).

Всего за год в регионе было поставлено на миграционный учет 303 тысячи нелегалов и лиц без гражданства. В ходе проверок сотрудники правоохранительных органов обследовали 7,5 тысяч объектов. В результате выявлено более 17 тысяч нарушений мигрантами правил пребывания и трудовой деятельности.

В связи с выявленными нарушениями за 2024 год было выдворено за пределы Российской Федерации в страны исхода более трёх тысяч иностранных граждан в административном порядке. Из них 146 человек были депортированы.

Также было вынесено 630 решений о сокращении срока временного пребывания и направлено более 6000 представлений о закрытии въезда на территорию России. В связи с неисполнением обязанностей по постановке на воинский учёт в отношении девяти лиц было принято решение о прекращении гражданства с момента вступления в силу соответствующего указа.

— В целом, за совершение отдельных видов преступлений, предусмотренных законодательством, в 2024 году лишены гражданства 33 человека. Пресечено 52 тысячи административных правонарушений и 18 преступлений, совершенных мигрантами в области дорожного движения, — рассказал Кульков.

Ранее редакция сообщала о том, что облаву на мигрантов устроили силовики в складах Wildberries в Новосибирске. Более двух десятков иностранцев под конвоем были доставлены в военкомат.