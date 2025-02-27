Четыре миллиарда рублей потеряли новосибирцы от действий кибермошенников

По итогам 2024 года треть преступлений, зарегистрированных в Новосибирской области, совершаются с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Их количество начало стремительно расти пять лет назад, но в 2024 году в регионе наметился обратный тренд. Об этом на сессии регионального парламента сообщил начальник главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области Андрей Кульков.

— В 2024 году регистрация данных составов преступлений в области снизилась на 6,5%. Полагаем, что эта динамика является следствием нашей усилий по проведению адресно-разъяснительной работы с населением в части информирования о способах и видах хищений, проведению рейдовых мероприятий по предупреждению и пресечению бесконтрольной реализации сим-карт, по выявлению оборудования, предназначенного для массовой рассылки и приема коротких сообщений. Для сравнения, аналогичные общероссийские показатели продолжают увеличиваться, — констатировал Кульков.

При этом он признал, что результаты работы по раскрытию таких преступления и возвращению новосибирцам потерянных денег, не столь радужны. Общая сумма нанесенного ущерба, причиненного IT-преступлениями, сегодня составляет около 4 миллиардов рублей. Более 11 тысяч противоправных деяний осталось не раскрытыми.

— Удельный вес расследованных IT-преступлений в регионе составляет 21%, что в целом соответствует общероссийскому показателю. Проблемным моментом при их раскрытии является дистанционный способ совершения. Организаторы, как правило, находятся за пределами Российской Федерации, в подавляющем большинстве на территории недружественных государств. Их установление и задержание в условиях сегодняшних реалий практически невозможно, — пояснил Андрей Кульков.

По его словам, наиболее эффективным направлением для борьбы с IT-преступлениями сегодня является работа с лицами, занимающимися обналичиванием денежных средств потерпевших и ликвидацией инфраструктуры связи, используемой для совершения преступлений. За год в Новосибирске изъято 60 единиц сим-боксов и около 11 тысяч сим-карт различных операторов связи. В ходе проверки, проведенной совместно с УФСБ, Росфинмониторингом, таможенными и налоговыми органами, Центробанка, установлены сведения о 1165 жителях Новосибирской области, на платёжные реквизиты которых поступали денежные средства, полученные преступным путём.

— За три последних месяца 2024 года установлено 11 дроповодов и 65 владельцев банковских карт-дропов на счета которых поступили денежные средства. Дроперам предъявлено 69 исковых требований на общую сумму более 24 миллионов рублей, —сообщил Кульков.

В феврале 2025 года задержан подозреваемый, который в период с мая по октябрь 2024 года, выполняя роль дропера, осуществил более 30 заказов и посредством криптообмена перевел около 40 миллионов рублей, полученных от потерпевших.

Напомним, количество жалоб на кибермошенников, поступивших от новосибирцев в Банк России, в 2024 году увеличилось в 1,6 раз по сравнению с прошлым годом. В результате действий онлайн-преступников пострадали почти 800 жителей мегаполиса, которые не только лишились всех средств на банковских счетах, но и набрали микрозаймов с кредитами.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске мошенники вовлекли подростков в криминальные схемы по отмыванию денег, после чего поставили на «счётчик».