Заключить договор с детским садом новосибирцы смогут дистанционно

Внедрение клиентоцентричных стандартов в Новосибирской области стало темой обсуждения на заседании межведомственной группы 26 февраля. Мероприятие прошло под руководством первого замгубернатора Юрия Петухова, ответственного за реализацию федерального проекта «Государство для людей».

Согласно распоряжению правительства региона, утверждена дорожная карта, направленная на внедрение клиентоцентричности. Данная инициатива соответствует приоритетам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ирина Савельева, замминистра цифрового развития и связи, подчеркнула, что в текущем году планируется значительная работа по совершенствованию госуслуг. Акцент будет сделан на сокращении сроков оказания услуг, уменьшении числа посещений ведомств и необходимого пакета документов по пяти ключевым направлениям.

Владимир Щукин, замминистра образования, сообщил, что в прошлом году через портал Госуслуг было подано свыше 35 тысяч заявлений на зачисление в детские сады. В текущем году обновлена форма онлайн-записи, что упрощает процесс подачи заявлений. Система автоматически заполняет часть данных, что сокращает время заполнения.

В рамках клиентоориентированного подхода внедрена новая функция: теперь договор с детским садом можно оформить удаленно, используя электронную подпись через приложение «Госключ». Раньше требовалось личное посещение дошкольного учреждения и оформление бумажных документов, что отнимало время и создавало неудобства для родителей. Для онлайн-подписания нужен только смартфон с доступом в интернет. Необходимо установить приложение «Госключ», пройти регистрацию и получить усиленную неквалифицированную электронную подпись. Теперь услуга записи в детский сад полностью цифровизирована: от подачи заявления до зачисления в выбранное учреждение.

Первый вице-губернатор Юрий Петухов поручил активизировать работу по другим важным жизненным ситуациям. Он потребовал в кратчайшие сроки обновить дорожные карты и внести необходимые изменения в документацию, чтобы беспрепятственно внедрять новые сервисы для повышения комфорта жителей Новосибирской области.